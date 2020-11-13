Махачев переболел свинкой

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев перед поединком с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом переболел свинкой. Об этом сообщили в ТАСС команда 29-летнего спортсмена.

Ранее Махачев был вынужден сняться с боя в рамках турнира UFC из-за проблем со здоровьем

Напомним, что бой, который должен был состояться 15 ноября в Лас-Вегасе, отменяется второй раз за последний месяц. Изначально спортсмены могли встретиться 24 октября на UFC 254, но бразилец заразился коронавирусом.

В своей карьере Махачев одержал 18 побед при одном поражении (7-1 в UFC). На счету 35-летнего дос Аньоса 29 выигрышей и 13 поражений в ММА.