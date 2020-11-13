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13 ноября 21:36
автор: Юрий Нечаев

Россиянин Сафаров не выступит на турнире UFC Fight Night 183

Мероприятие состоится в ночь с 14 на 15 ноября.

Поединок между россиянином Сапарбеком Сафаровым и американцем Хулианом Маркесом на турнире UFC Fight Night 183 не состоится.

MMA Fighting сообщает, что у российского спортсмена возникли проблемы со сгонкой веса, из-за чего он не сможет выйти в октагон.

34-летний Сафаров в поединках по правилам смешанных единоборств одержал девять побед и потерпел три поражения.

В активе Маркеса семь выигранных боев при двух поражениях.

Добавим, что ранее от участия в турнире был вынужден отказаться Ислам Махачев, заболевший свинкой.

источник: MMA Fighting
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