Россиянин Сафаров не выступит на турнире UFC Fight Night 183

Поединок между россиянином Сапарбеком Сафаровым и американцем Хулианом Маркесом на турнире UFC Fight Night 183 не состоится.

MMA Fighting сообщает, что у российского спортсмена возникли проблемы со сгонкой веса, из-за чего он не сможет выйти в октагон.

34-летний Сафаров в поединках по правилам смешанных единоборств одержал девять побед и потерпел три поражения.

В активе Маркеса семь выигранных боев при двух поражениях.

Добавим, что ранее от участия в турнире был вынужден отказаться Ислам Махачев, заболевший свинкой.