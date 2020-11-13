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13 ноября 22:13
автор: Виктор Шарафудинов

Дацик освободился из колонии (фото)

В декабре прошлого года российского бойца арестовали за незаконное пересечение границы Российской Федерации и Эстонии.

Дацик освободился из колонии в Ленинградской области.

39-летний российский боец опубликовал в инстаграме фотографию со своей супругой Виктории и сделал подпись:

«Первое фото после освобождения».

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Публикация от спортсмен (@vecheslav_datsik_hq)

Свой предыдущий бой Дацик провел 15 декабря прошлого года, уступив французу Жерому ле Банне. В ночь с 21 на 22 декабря Вячеслава арестовали, когда он на лодке вместе со своим знакомым пытался пересечь реку Нарва.

За всю карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.

источник: Instagram
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