Дацик освободился из колонии (фото)

Дацик освободился из колонии в Ленинградской области.
39-летний российский боец опубликовал в инстаграме фотографию со своей супругой Виктории и сделал подпись:
«Первое фото после освобождения».
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Дацик освободился из колонии в Ленинградской области.
39-летний российский боец опубликовал в инстаграме фотографию со своей супругой Виктории и сделал подпись:
«Первое фото после освобождения».
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Свой предыдущий бой Дацик провел 15 декабря прошлого года, уступив французу Жерому ле Банне. В ночь с 21 на 22 декабря Вячеслава арестовали, когда он на лодке вместе со своим знакомым пытался пересечь реку Нарва.
За всю карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.