Дацик освободился из колонии (фото)

39-летний российский боец опубликовал в инстаграме фотографию со своей супругой Виктории и сделал подпись:

Свой предыдущий бой Дацик провел 15 декабря прошлого года, уступив французу Жерому ле Банне. В ночь с 21 на 22 декабря Вячеслава арестовали, когда он на лодке вместе со своим знакомым пытался пересечь реку Нарва.

За всю карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.