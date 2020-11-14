Харитонова избили в Москве. Боец был госпитализирован

Российского бойца Сергея Харитонова избили в Москве.

Телеграм-канал 112 сообщает, что 40-летний спортсмен рассказал, что на него накинулся неизвестный с кастетом и нанес несколько ударов. Предположительно, в это время проходил форум боевых искусств.

Далее появилось сообщение, что Харитонова избил другой известный боец ММА Адам Яндиев. Адам вместе со своим другом спортсменом Русланом Абдо накинулись на Сергея после словесного конфликта и завязалась драка. Все трое пострадали.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Все трое на данный момент в больнице.

Напомним, что 7 ноября Харитонов нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире в ОАЭ.