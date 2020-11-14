Харитонов серьезно повредил глаз в драке с Яндиевым

Сергей Харитонов серьезно повредил правый глаз в результате нападения.

ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией:

«У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен».

Телеграм-канал 112 ранее сообщил, что на Харитонов напал другой известный боец ММА Адам Яндиев «Борода» вместе со своим другом Раслуном Абдо. Причиной драки стал словесный конфликт.