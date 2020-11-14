Харитонов в драке с Яндиевым получил перелом носа и обратился в полицию

Боец Bellator Сергей Харитонов получил перелом носа и травму правого глаза в драке с Адамом Яндиевым.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что 40-летнему спортсмену предстоит операция.

Александр Кравцов, адвокат Харитонова, рассказал агентству, что Сергей написал заявление в полицию.

Напомним, инцидент между бойцами произошел в пятницу вечером в Москве. Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу.

Сергей выступает в Bellator. В активе бойца 32 победы и восемь поражений в ММА.