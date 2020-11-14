Опубликовано видео драки между Харитоновым и Яндиевым

В интернете появилось видео драки между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым, которая произошла в пятницу вечером в Москве.

Спортсмены вышли в фойе «Лужников». Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу, после чего повалил соперника. Сергей такой агрессии не ожидал, так как в момент атаки держал руки в карманах.

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Напомним, ранее стало известно, что в результате драки Харитонов получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция.

Харитонов выступает в Bellator. В активе 40-летнего бойца 32 победы и восемь поражений в ММА.

32-летний Яндиев не выходил в октагон с сентября 2018 года. В смешанных единоборствах спортсмен одержал девять побед и потерпел одно поражение.