ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 ноября 06:55
автор: Юрий Нечаев

Опубликовано видео драки между Харитоновым и Яндиевым

Инцидент произошел в пятницу вечером.

В интернете появилось видео драки между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым, которая произошла в пятницу вечером в Москве.

Спортсмены вышли в фойе «Лужников». Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу, после чего повалил соперника. Сергей такой агрессии не ожидал, так как в момент атаки держал руки в карманах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🌓♦️___🦅UFC🦅__♦️🌗 (@_______ufc______siroj)

Напомним, ранее стало известно, что в результате драки Харитонов получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция.

Харитонов выступает в Bellator. В активе 40-летнего бойца 32 победы и восемь поражений в ММА.

32-летний Яндиев не выходил в октагон с сентября 2018 года. В смешанных единоборствах спортсмен одержал девять побед и потерпел одно поражение.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликованы первые тизеры нового Nissan Qashqai 2021 годаЭтап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии перенесенСиницина и Кацалапов не собираются сниматься с этапа Гран-при по фигурному катанию в МосквеВ тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?Кто такая Наташа Веретенникова, которая слила видео с ДзюбойПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины
Так шантажировали Дзюбу или нет?
Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием Артема Дзюбы.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика