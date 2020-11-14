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14 ноября 07:31
автор: Юрий Нечаев

Яндиев перед нападением на Харитонова избил Руслана Абдо

Инцидент произошел в пятницу вечером.

Российский боец смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал подробности инцидента с участием Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом на Сергея. Не могу точно сказать, из-за чего был конфликт. Разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — цитирует Абдо «РЕН ТВ».

Напомним, о драке бойцов ММА стало известно в пятницу вечером. Спортсмены вышли в фойе «Лужников». Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу, после чего повалил соперника. Сергей такой агрессии не ожидал, так как в момент атаки держал руки в карманах.

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В результате драки Харитонов получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция.

Харитонов выступает в Bellator. В активе 40-летнего бойца 32 победы и восемь поражений в ММА.

32-летний Яндиев не выходил в октагон с сентября 2018 года. В смешанных единоборствах спортсмен одержал девять побед и потерпел одно поражение.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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