Яндиев перед нападением на Харитонова избил Руслана Абдо

Российский боец смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал подробности инцидента с участием Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом на Сергея. Не могу точно сказать, из-за чего был конфликт. Разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — цитирует Абдо «РЕН ТВ».

Напомним, о драке бойцов ММА стало известно в пятницу вечером. Спортсмены вышли в фойе «Лужников». Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу, после чего повалил соперника. Сергей такой агрессии не ожидал, так как в момент атаки держал руки в карманах.