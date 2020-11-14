Стала известна причина конфликта Харитонова и Яндиева

Причиной конфликта между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым стал финансовый спор.

Яндиев задолжал Харитонову около двух миллионов рублей, сообщает »Матч ТВ», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, инцидент между бойцами произошел в пятницу вечером в Москве. Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу. В результате Сергей получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция.

Харитонов выступает в Bellator. В активе 40-летнего бойца 32 победы и восемь поражений в ММА.

32-летний Яндиев не выходил в октагон с сентября 2018 года. В смешанных единоборствах спортсмен одержал девять побед и потерпел одно поражение.