Избивший Харитонова Яндиев задержан полицией

Адам Яндиев, избивший бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, задержан полицией, сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент между бойцами произошел в пятницу вечером в Москве. Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу. В результате Сергей получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция. Сообщалось, что причиной конфликта стал финансовый спор. Яндиев задолжал Харитонову около двух миллионов рублей

Сергей выступает в Bellator. В активе 40-летнего бойца 32 победы и восемь поражений в ММА.

32-летний Яндиев не выходил в октагон с сентября 2018 года. В смешанных единоборствах спортсмен одержал девять побед и потерпел одно поражение.