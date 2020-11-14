ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 ноября 13:25
автор: Юрий Нечаев

Александр Шлеменко: Конфликт между Харитоновым и Яндиевым дискредитирует ММА

Инцидент произошел в пятницу в Москве.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал конфликт между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

«Такие инциденты не красят ММА. Только единоборства начинают выходить, можно сказать, из подполья, люди начинают относиться к этому нормально, как к спорту, а не как к боям без правил. И в это время у нас появляются люди, которые дискредитируют единоборства. В первую очередь это (негатив) относится к Адаму Яндиеву, а не к Сергею Харитонову, ведь Сергей не был зачинщиком, не был агрессором, он не распускал руки. Это однозначно бытовой конфликт и он не связан с единоборствами.

К сожалению, молодежь чаще всего берет только плохие примеры. Они как-то быстрее заходят, чем хорошие, положительные», - цитирует Шлеменко РИА Новости.

Напомним, инцидент между бойцами произошел в пятницу вечером в Москве. Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу. В результате Сергей получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция. Сообщалось, что причиной конфликта стал финансовый спор. Яндиев задолжал Харитонову около двух миллионов рублей.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Получение информации о качестве работы сцепления без снятия коробки передач"Автомобилист" победил в Ярославле и почти догнал лидераСамые быстрые кроссовки в мире, посвященные Porsche 911, будут в продаже только 2.7 секундыМолниеносная реакция Медведева на скандальное видео с ДзюбойКто такая Наташа Веретенникова, которая слила видео с ДзюбойПочему скандальное видео с Дзюбой "слили" в Сеть
Так шантажировали Дзюбу или нет?
Стали известны обстоятельства появления интимного видео с участием Артема Дзюбы.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Россия и грядущий отбор на ЧМ-2022. Третья корзина готова стать реальностью
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд. Она опустилась на одну позицию — с 19-го на 20-е место
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика