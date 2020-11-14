Александр Шлеменко: Конфликт между Харитоновым и Яндиевым дискредитирует ММА

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал конфликт между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

«Такие инциденты не красят ММА. Только единоборства начинают выходить, можно сказать, из подполья, люди начинают относиться к этому нормально, как к спорту, а не как к боям без правил. И в это время у нас появляются люди, которые дискредитируют единоборства. В первую очередь это (негатив) относится к Адаму Яндиеву, а не к Сергею Харитонову, ведь Сергей не был зачинщиком, не был агрессором, он не распускал руки. Это однозначно бытовой конфликт и он не связан с единоборствами.

К сожалению, молодежь чаще всего берет только плохие примеры. Они как-то быстрее заходят, чем хорошие, положительные», - цитирует Шлеменко РИА Новости.

Напомним, инцидент между бойцами произошел в пятницу вечером в Москве. Во время разговора Яндиев внезапно напал на Харитонова, нанеся ему два удара по лицу. В результате Сергей получил перелом носа и серьезную травму глаза. Спортсмену предстоит операция. Сообщалось, что причиной конфликта стал финансовый спор. Яндиев задолжал Харитонову около двух миллионов рублей.