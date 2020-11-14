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14 ноября 16:10
автор: Виктор Шарафудинов

Волков ушел на самоизоляцию после того, как его супруга и сын заразились коронавирусом

Александр 6 февраля должен сразиться с Алистаром Оверимом.

Российский боец Александр Волков сообщил о том, что его супруга и сын заразились коронавирусом. Из-за этого спортсмену пришлось уйти на самоизоляцию.

«Расскажу почему пропал на время, – написал Волков в инстаграме. – Друзья, моя активность тут немного снизилась, так как мы всей семьей попали на COVID-заключение. Моя жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус, и я так же нахожусь с ними в изоляции дома, как контактировавший.

Мой последний тест на вирус был отрицательный, буду надеяться, что так все и пройдет. У супруги и сына болезнь пока протекает в легкой форме, поэтому рассчитываем, что отделаемся легко. Вернусь к тренировкам, как только все поправятся! Ну и вы не болейте».

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Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

Свой следующий поединок Волков должен провести 6 февраля на турнире UFC Fight Night против голландца Алистара Оверима.

источник: Instagram
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