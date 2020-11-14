Волков ушел на самоизоляцию после того, как его супруга и сын заразились коронавирусом

Российский боец Александр Волков сообщил о том, что его супруга и сын заразились коронавирусом. Из-за этого спортсмену пришлось уйти на самоизоляцию.

«Расскажу почему пропал на время, – написал Волков в инстаграме. – Друзья, моя активность тут немного снизилась, так как мы всей семьей попали на COVID-заключение. Моя жена и сын получили положительные результаты теста на коронавирус, и я так же нахожусь с ними в изоляции дома, как контактировавший.

Мой последний тест на вирус был отрицательный, буду надеяться, что так все и пройдет. У супруги и сына болезнь пока протекает в легкой форме, поэтому рассчитываем, что отделаемся легко. Вернусь к тренировкам, как только все поправятся! Ну и вы не болейте».