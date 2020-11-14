Боец Bellator Сергей Харитонов будет прооперирован в понедельник 16 ноября.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Сергея в субботу в больнице посетила жена, – заявил собеседник агентства. – В выходные операцию делать не будут, нос должны прооперировать в понедельник. Также в этот день будет понятно состояние правого глаза».

В активе Харитонова 32 победы и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Вчера 13 ноября он подрался в «Лужниках» с другим бойцом Адамом Яндиевым.