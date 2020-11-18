Токов проведет поединок против Мусаси за титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов проведет поединок против Гегарда Мусаси из Нидерландов за титул чемпиона Bellator в среднем весе.

Об этом рассказал одноклубник россиянина Федор Емельяненко.

«Да, это так. Это в те же сроки, что и у Вадима Немкова. Но не думаю, что Bellator поставит их с Немковым на один турнир», - цитирует Емельяненко ТАСС.

Напомним, 30-летний Токов одержал в ММА 29 побед при двух поражениях (5-0 в Bellator). Последний раз россиянин проигрывал в 2016 году, уступив соотечественнику Рамазану Эмееву раздельным решением судей.

35-летний Мусаси стал чемпионом Bellator в октябре 2020 года, победив единогласным решением бразильца Дугласа Лиму. В активе голландца 47 побед, семь поражений и две ничьих в ММА.