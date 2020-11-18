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18 ноября 17:32
автор: Юрий Нечаев

Харитонов предоставил справку, что перед боем с Уильямсом сдал отрицательный тест на коронавирус

Поединок состоялся 11 сентября.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов предоставил справку о том, что перед поединком с британским боксером Дэнни Уильямсом сдал отрицательный тест на коронавирус.

Документ оказался в распоряжении Sport24.ru.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов обвинил Харитонова в том, что боец вышел на поединок против Уильямса, будучи зараженным коронавирусом. 11 сентября россиянин нокаутировал соперника в поединке по правилам бокса во втором раунде.

Напомним, конфликт между Харитоновым и Носовым возник после драки бойца смешанных единоборств и Адама Яндиева. Бывший депутат в этом инциденте встал на сторону Яндиева.

источник: Sport24.ru
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