Харитонов предоставил справку, что перед боем с Уильямсом сдал отрицательный тест на коронавирус

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов предоставил справку о том, что перед поединком с британским боксером Дэнни Уильямсом сдал отрицательный тест на коронавирус.

Документ оказался в распоряжении Sport24.ru.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов обвинил Харитонова в том, что боец вышел на поединок против Уильямса, будучи зараженным коронавирусом. 11 сентября россиянин нокаутировал соперника в поединке по правилам бокса во втором раунде.

Напомним, конфликт между Харитоновым и Носовым возник после драки бойца смешанных единоборств и Адама Яндиева. Бывший депутат в этом инциденте встал на сторону Яндиева.