Адам Яндиев: Тебе, Сергей, надо одуматься. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти

Адам Яндиев в интервью для YouTube-канале Podcast Golitsin Experience публично обратился Сергею Харитонову.

«Тебе, Сергей, надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец, – заявил Яндиев. – Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому. Прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят и донесут».

В результате драки 40-летний боец Bellator Харитонов оказался в больнице с сотрясением мозга, а также переломами носа и орбитальной кости.

Против Яндиева полиция возбудила уголовное дело.