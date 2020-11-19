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19 ноября 12:40

Дмитрий Носов: Харитонов перед поединком с Уильямсом предоставил поддельные справки на коронавирус

Бой состоялся 11 сентября.

Бронзовый призер Олимпиады 2004 года по дзюдо и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов предъявил доказательства того, что боец смешанных единоборств Сергей Харитонов был заражен коронавирусной инфекцией перед боем с британским боксером Дэнни Уильямсом.

– Какая настоящая? – написал Носов под фотографией с двумя вариантами справки бойца ММА, размещенное в «сториз» его страницы в Instagram. – Мы так рады этой справке. Ведь это вещественное доказательство подделки документов, а это уже уголовка.

Напомним, что конфликт между Харитоновым и Носовым возник после драки Сергея и Адама Яндиева. Бывший депутат в этом инциденте встал на сторону Яндиева. В дальнейшем Носов и Харитонов неоднократно обвиняли друг друга во лжи.

источник: «Советский спорт»
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