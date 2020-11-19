Яндиев поблагодарил Носова за поддержку: Настоящий мужчина. Не побоялся правды

Бывший боец UFC Адам Яндиев поблагодарил за поддержку экс-дзюдоиста Дмитрия Носова.

«Когда я был в мужской командировке, легко Сергею было сидеть и записывать эти видео. Хочу поблагодарить человека, который вступился за меня. Хотя никогда бы не вступился, если бы знал, что я неправ. Это Дима Носов. Это настоящий мужчина. Он первым не побоялся правды и взял всю волну критики на себя. Дима, тебе уважение и респект. Ты настоящий мужчина, ты себя показал», – рассказал Яндиев в интервью Youtube-каналу Podcast Golitsin Experience.

Бронзовый призер Олимпиады 2004 года и депутат Госдумы РФ Носов выразил поддержку Яндиеву, против которого возбуждено уголовное дело за нападение на бойца Bellator Сергея Харитонова.

Яндиев и Харитонов подрались 13 ноября в «Лужниках».