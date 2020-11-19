Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске собственного мобильного оператора

Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о скором запуски собственного виртуального оператора мобильной связи под названием Eagle Mobile.

«Честность и ответственность – принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру, – написал Нурмагомедов в инстаграме. – Сегодня я готов пойти дальше, и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил.

Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор Eagle Mobile, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения.

Пока зона покрытия – Москва и Московская область, но это только начало, наши планы куда масштабнее.

Следите за новостями, чтобы войти в число первых владельцев наших SIM-карт, и поверьте мне, все намного лучше, чем вы себе представляете».