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19 ноября 13:06
автор: Виктор Шарафудинов

Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске собственного мобильного оператора

Eagle Mobile будет работать на мобильных сетях оператора Tele2.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о скором запуски собственного виртуального оператора мобильной связи под названием Eagle Mobile.

«Честность и ответственность – принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру, – написал Нурмагомедов в инстаграме. – Сегодня я готов пойти дальше, и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил.

Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор Eagle Mobile, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения.

Пока зона покрытия – Москва и Московская область, но это только начало, наши планы куда масштабнее.

Следите за новостями, чтобы войти в число первых владельцев наших SIM-карт, и поверьте мне, все намного лучше, чем вы себе представляете».

Прошлым летом Нурмагомедов стал совладельцем компании-поставщика услуг связи «Первый мобильный».

Напомним, что Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры после октябрьской победы над Джастином Гэтжм. В активе Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

источник: Instagram
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