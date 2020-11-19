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19 ноября 13:26
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Харитонов: Яндиев сначала распустил руки, а теперь еще и угрожает

Два спортсмена подрались в «Лужниках» 13 ноября.

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал новые угрозы со стороны Адама Яндиева.

«Это случай показательный, он показывает, как работают законы в нашей стране, – отметил Харитнов в интервью News.ru – Человек сначала распустил руки, а потом еще и реальные угрозы в мой адрес делает. Ну что же, пускай...

Я не трус, я – человек, который идет вперед. Я просто смотрю на то, как работают органы власти, прокуратуры, следствия – это все показательно. Я ведь мог и не писать заявление, но мне хочется показать людям и себе, как в нашей стране исполняются законы. Кого-то могут закрыть за мешок картошки, а кто будет ходить и избивать людей, и ему ничего не будет. Человек нанес увечья двум людям и спокойно ходит на свободе, еще и пытается угрожать. Если со мной случится что-то, то... Я к любому развитию событий готов, я – офицер и горжусь этим. Я всегда вел себя достойно, а не как беспредельщик».

Яндиев ранее заявил, что с Харитновым может произойти «что-нибудь нехорошее».

13 ноября два бойца подрались в «Лужниках». Харитонов оказался в больнице с сотрясением мозга и переломами носа и орбитальной кости. Против Яндиева возбуждено уголовное дело.

источник: News.ru
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