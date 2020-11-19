Дацик вызвал Яндиева на поединок: Готов показать тебе, что такое нежданчик

Российский боец Вячеслав Дацик вызвал на поединок Адама Яндиева, который на минувший неделе избил Сергея Харитонова.

«Думаю, Харитонов быстренько бы порвал Яндиева, – отметил Дацик в интервью Youtube-каналу TRUE GYM MMA. – Но тут какая ситуация – удар был нанесен взападляк. Естественно, он его не видел, а когда не ждешь удара, уклониться вообще тяжело. Ты культурно разговариваешь с человеком, а он тебе раз – и всек.

Всечь могут кому угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более с кастетом. Я думаю, какое-то время Яндиеву придется отдохнуть за решёткой, ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживет глазница, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. А Харитонову большое уважение, привет!

Действия Яндиева можно квалифицировать как 105-ю статью через 30-ю – попытка убийства. Тем более это применение кастета не простым человеком, а подготовленным бойцом.

Напоследок хотелось бы ещё сказать: если Адама не закроют, Сереге лечиться долго. Адам, через два-три месяца тренировок после того, как я разовью немного дыхалочки, я готов показать тебе, что такое нежданчик, что такое подлянка. Только в бою, на ринге. Подлый, гнусный, мерзкий, невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте».