Хабиб Нурмагомедов: Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов

- Я учусь в РЭУ имени Плеханова, выпускаюсь в следующем году. Хотел бы окончить магистратуру, уделить время образованию. Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков. Хочу трудиться, работаю в этом направлении. Пока не на мировом уровне, конечно, - цитирует Нурмагомедова «РИА Новости».

Напомним, что 24 октября российский боец на турнире UFC 254, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), взял верх в поединке за титул чемпиона организации в легком весе над американцем Джастином Гэтжи. По окончании боя Нурмагомедов объявил, что провел свой последний поединок в UFC.