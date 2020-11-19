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19 ноября 20:30

Хабиб Нурмагомедов: Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов

Чемпион UFC в легком весе рассказал о дальнейших планах.

- Я учусь в РЭУ имени Плеханова, выпускаюсь в следующем году. Хотел бы окончить магистратуру, уделить время образованию. Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков. Хочу трудиться, работаю в этом направлении. Пока не на мировом уровне, конечно, - цитирует Нурмагомедова «РИА Новости».

Напомним, что 24 октября российский боец на турнире UFC 254, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), взял верх в поединке за титул чемпиона организации в легком весе над американцем Джастином Гэтжи. По окончании боя Нурмагомедов объявил, что провел свой последний поединок в UFC.

источник: «РИА Новости»
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