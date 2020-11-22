«Мужчина тот, кто признает свои ошибки». Яндиев заявил о примирении с Абдо (видео)

- Мужчина тот, кто признает свои ошибки, а я признаю, что был не прав , что распустил руки. Руслан Абдо настоящий мужчина, потому, что сам позвонил мне и сказал , что так же был не прав , в этой ситуации. Мы пожали руки , вопрос с Русланом Абдо закрыт, - написал Яндиев в своем инстаграме.

Напомним, что Яндиев в ходе конфликта 13 ноября нанес Абдо травмы, в частности перелом носа и сотрясение мозга. Впоследствии Абдо написал заявление в полицию. Вторым потерпевшим был признан Харитонов, который также написал заявление в полицию.