Харитонов обвиняет Яндиева в мошенничестве в размере более миллиона рублей

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обвинил Адама Яндиева в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Bazа.

По словам Харитонова, Яндиев неоднократно одалживал у него крупные суммы денег, начиная с 2017 года. Однако спортсмен ни разу не вернул их обратно. Отмечается, что уроженец Ингушетии получил от Сергея более миллиона рублей. В данный момент, полиция проводит проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Харитонов утверждает, что именно это послужило причиной конфликта 13 ноября на одном из турниров в «Лужниках». Сергей оказался в больнице с сотрясением мозга и переломами носа и орбитальной кости. Против Яндиева возбуждено уголовное дело.