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23 ноября 15:00

Харитонов обвиняет Яндиева в мошенничестве в размере более миллиона рублей

Инцидент между спортсменами произошел 13 ноября.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обвинил Адама Яндиева в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Bazа.

По словам Харитонова, Яндиев неоднократно одалживал у него крупные суммы денег, начиная с 2017 года. Однако спортсмен ни разу не вернул их обратно. Отмечается, что уроженец Ингушетии получил от Сергея более миллиона рублей. В данный момент, полиция проводит проверку по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Харитонов утверждает, что именно это послужило причиной конфликта 13 ноября на одном из турниров в «Лужниках». Сергей оказался в больнице с сотрясением мозга и переломами носа и орбитальной кости. Против Яндиева возбуждено уголовное дело.

источник: Телеграм-канал Baza
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