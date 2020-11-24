Валиев проведет следующий поединок в UFC 6 февраля

Как сообщает MMA Junkie, 30-летний спортсмен встретится с представителем США Джулио Арсе. Бой запланирован на 6 февраля. Пока место проведения турнира неизвестно.

Напомним, что для россиянина этот бой станет вторым в рамках UFC. 23 августа состоялся его дебют в организации – он уступил техническим нокаутом американцу Тревину Джонсу. Позднее результаты были аннулированы из-за положительного теста Джонса на марихуану.

В своей карьере Валиев одержал 16 побед и потерпел два поражения. Что касается Арсе, то по правилам ММА 31-летний американец также победил 16 раз, но имеет больше поражений (4).