«Мы не имеем претензий друг к другу». Харитонов и Яндиев помирились после драки

Российские бойцы смешанных единоборств Сергей Харитонов и Адам Яндиев на пресс-конференции объявили, что помирились после конфликта и не имеют претензий друг г другу.

«Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня», - приводит слова Харитонова ТАСС.

«Как спортсмен, который должен сдерживаться, я прошу извинения перед тобой. У меня к тебе агрессии, злобы, обид нету. Прости, что я не сдержался», - сказал Яндиев,

Напомним, инцидент произошел 13 ноября в Москве во время турнира по смешанным единоборствам. Яндиев сначала избил Руслана Абдо, а потом и Харитонова. Причиной конфликта стали финансовые разногласия. В результате драки Сергей был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица, переломом носа со смещением и другими травмами.