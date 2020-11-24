Bellator отстранил Харитонова от участия в поединках на три месяца

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сообщил, что Bellator отстранил его от участия в поединках на три месяца по состоянию здоровья.

«Bellator дисквалифицировал меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, 13 ноября в Москве Харитонов был избит Адамом Яндиевым. В результате драки Сергей был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица, переломом носа со смещением и другими травмами.

Добавим, что в Bellator 40-летний Харитонов провел шесть поединков, в которых одержал три победы и потерпел два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.