Умар Нурмагомедов выступит на турнире UFC 257

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов встретится с Сергеем Морозовым из Казахстана на турнире UFC 257, сообщает ТАСС.

Поединок был запланирован на октябрь, но из-за болезни россиянина был перенесен.

Для 24-летнего Нурмагомедова этот бой должен стать дебютом в UFC. Всего в ММА он одержал 12 побед в 12 поединках.

31-летний Морозов также ранее не выступал в самом престижном промоушене. Боец из Казахстана провел 19 поединков по правилам смешанных единоборств, одержал 16 побед и потерпел три поражения.