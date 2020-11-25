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25 ноября 06:58
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: В Москве полиция задержала бойца MMA Абасова

4 декабря Ислам должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре и сразиться с иранцем Амиром Алиакбари.

В Москве полиция задержала российского бойца MMA Ислама Абасова.

Как сообщает ТАСС, Абасов был задержан после конфликта на дороге. По предварительным данным, причиной стычки стало то, что один из автомобилей перегородил проезжую часть. Была ли это машина, в которой ехал Абасов, или это ему кто-то не уступили дорогу, не сообщается. Один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением о нападении.

В этой связи боец был доставлен в отдел и позднее отпущен. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В активе Абасова пять боев в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал пять побед. В связи с задержанием его бой против иранца Амира Алиакбари отменен. Поединок должен был состояться на турнире ONE Championship в Сингапуре.

источник: Телеграм-канал Mash
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