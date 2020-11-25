Ислам Махачев: Нурмагомедов заболел свинкой ровно за месяц до боя с Гэтжи. Температура была почти 40

Боец UFC Ислам Махачев рассказал о подробности о том, как Хабиб Нурмагомедов перенес заболевание свинкой накануне поединка против Джастина Гэтжи.

«Нурмагомедов заболел свинкой ровно за месяц до поединка с Гэтжи. Как мы только прилетели в Дубай, было около 40 дней до боя. У него уже была болезнь. Как только он чуть себя почувствовал лучше, то начал тренироваться. Ему стало вообще плохо. Температура была почти 40, он провел три-четыре дня в больнице», – сообщил Махачев в интервью каналу FightSpace в YouTube.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры