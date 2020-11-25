Валентина Шевченко поднялась на второе место сводном рейтинге UFC

UFC на своем официальном сайте опубликовал новые сводные рейтинги вне зависимости от весовых категорий.
У женщин первое место сохранила Аманда Нуньес, действующая чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе. На вторую строчку поднялась Валентина Шевченко. Ранее представительница Киргизии занимала в сводном рейтинге третье место.
В мужском сводном рейтинге как и прежде первые три места занимают чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс и лучший средневес новозеландец Исраэль Адесанья.
источник: UFC.com