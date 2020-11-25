Аргентинский боец Сорди потратил один миллион долларов на еду для жителей родного города

MMA Junkie сообщает, что аргентинский боец Эмильяно Сорди, чемпион Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в среднем весе, потратил один миллион долларов на покупку продуктов для жителей родного города Рио-Куарто во время пандемии коронавируса.

«Тут всем очень трудно, экономика плохая, ситуация в целом выглядит ужасно, – отметил Сорди в интервью. – Во время карантина мы получили специальные разрешения, два или три раза в неделю выходили в город выдавать еду. Сначала продукты получали по триста человек , а затем получалось раздавать еду трем тысячам человек в день».

Один миллион долларов – это гонорары и призовые, которые заработал Сорди в PFL 2019 году. Население Рио-Куарто составляет около 184 тысяч человек.

29-летний аргентинский боец одержал 22 победы в профессиональных смешанных единоборствах, потерпев восемь поражений.