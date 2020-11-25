Бой Жумагулова и Албази не состоится 28 ноября

UFC Russia сообщает, что поединок в наилегчайшей весовой категории между бойцом из Казахстана Жалгасом Жумагуловым и представителем Швеции Амиром Албази был исключен из карда турнира UFC on ESPN 18.

Жумагулов и Албази должны были сразиться в октагоне в Лас-Вегасе 28 ноября, однако у казахстанского бойца возникли проблемы с оформлением американской визы. По этой причине поединок перенесен на неопределенный срок.

32-летний Жумагулов одержал 13 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

У 27-летнего Албази 13 побед и одно поражение.