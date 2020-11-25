Дастин Порье: Если Нурмагомедов ушел, то я следующий в списке претендентов на титул

Дастин Порье заявил о своем праве претендовать на чемпионский титул UFC в легком весе, поскольку россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

«Думаю, если Нурмагомедов ушел и не вернется, то я следующий в списке претендентов на титул, – цитирует Порье MMAJunkie. – Это должен быть титульный бой. Бой может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Я думаю, в этом есть смысл. Дана Уайт говорит одно, а Хабиб — другое. Кто знает, где правда? Время покажет».

Порье – бывший временный чемпион UFC в легком весе. В его активе 26 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а один бой был признан не состоявшимся.