Задержанный полицией боец Абасов не признал вину в дорожном конфликте

Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов отказался признавать свою вину в дорожном конфликте, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 22 ноября. Спортсмен стал участником потасовки в результате дорожного конфликта, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший автомобилист написал заявление в полицию. Абасов свою вину не признал, заявив, что стал жертвой провокации.

В настоящий момент боец отпущен под подписку о невыезде, полиция продолжает доследственную проверку.

Добавим, что 24-летний Абасов одержал пять побед в пяти поединках по правилам смешанных единоборств. 4 декабря спортсмен должен был провести бой против Кайрата Ахметова из Казахстана на турнире ONE Championship в Сингапуре.