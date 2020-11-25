У бойца Абасова возник конфликт с бывшим полицейским

Стали известны подробности инцидента с участием бойца ММА Ислама Абасова.

По информации телеграм-канала Baza, конфликт у спортсмена случился с бывшим сотрудником полиции Дмитрием Лелеко. Источник сообщает, что Абасов припарковал автомобиль, перегородив выезд Лелеко, и ушел на 20 минут. Когда Ислам вернулся, между мужчинами произошла драка.

Позднее Лелеко написал заявление в полицию, Абасов был задержан, допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Правоохранительные органы продолжают доследственную проверку.

Добавим, что 24-летний Абасов одержал пять побед в пяти поединках по правилам смешанных единоборств. 4 декабря спортсмен должен был провести бой против Кайрата Ахметова из Казахстана на турнире ONE Championship в Сингапуре.