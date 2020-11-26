Хавьер Мендес: На сто процентов уверен, что Хабиб не вышел из игры

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, считает, что чемпион UFC в легком весе обязательно вернется в спорт.

Вот, что рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast:

«Насколько я понимаю, раз он сдает тесты для USADA, он остаётся частью системы. Он еще никуда не ушел. Никто не знает, что в точности означает та речь Хабиба после боя, его объявление об уходе. Но я на сто процентов уверен, что все это не означает, что он вышел из игры».

В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в ММА. Он трижды защитил чемпиона UFC в легком весе.