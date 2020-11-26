Введение карантина в Неваде может сорвать четыре турнира UFC

В американском штате Невада был введен трехнедельный карантин для сдерживания роста заражений COVID-19.

Bloody Elbow сообщает, что из-за этого оказалось под вопросом проведение четырех ближайших турниров UFC.

«Наш рост заболеваемости опережает соседние штаты, – заявил губернатор Невады Стив Сисолак. – Все говорит о том, что Невада находится в «красной зоне», наши эксперты в области здравоохранения ожидают дальнейшего роста заболеваемости, основываясь на текущих тенденциях».

В связи с карантином UFC может отменить или перенести турниры, запланированные на 28 ноября, а также на 5, 12 и 10 декабря.