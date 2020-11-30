Дмитрий Комбаров: Герой России для Хабиба? Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался против присвоения звания Героя России Хабибу Нурмагомедову.

— Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС. Но герои для меня — это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои.

— Но Хабиб — величайший российский спортсмен. На уровне Карелина, наверное.

— Величайший — да. Но Карелин все-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идет вперед, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными, - цитирует Комбарова Sport24.ru.

Напомним, Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. В активе россиянина 29 побед в 29 поединках.

24 октября Хабиб удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи, а после боя объявил о завершении карьеры.