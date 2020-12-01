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01 декабря 10:08
автор: Виктор Шарафудинов

Знаменитый рефери ММА рассказал, кто победил бы в бою Федора Емельяненко и Стипе Миочича

Российский боец за свою долгую карьеру так и не договорился о контракте с UFC.

Известный рефери смешанных единоборств Джон Маккарти рассказал, кто стал бы победителем боя Федора Емельяненко и Стипе Миочича, если бы россиянин и американец все-таки сразились бы друг с другом в октагоне, будучи в оптимальной форме.

Этот вопрос задал Маккарти боец Джош Томсон в своем подкасте. Ответ рефери процитировал Karate.ru:

«Безусловно Емельяненко побил бы Миочича. В свое время Федор бил каждого. Всех в очереди. И делал это так, что казалось, что это для него просто. Просто уничтожал хороших бойцов. Его добивание в партере было просто уникальным. В скорости он превосходил любого. Отличные навыки болевых и удушающих. Броски из дзюдо были выдающимися. Он всегда показывал шанс для ударника. Мог бы Стипе попасть и потрясти ударом? Да. У Стипе хороший бокс и навыки борьбы, но, в конечном счете, когда Федор был молод, бой бы получился совсем не таким, как сейчас. Стипе пришлось бы тяжело».

У 44-летнего Емельяненко действующий контракт с Bellator. Всего в активе Федора 39 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а один из его боев был признан несостоявшимся.

У 44-летнего Емельяненко действующий контракт с Bellator. Всего в активе Федора 39 побед и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах, а один из его боев был признан несостоявшимся.

38-летний Миочич в августе защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Дэниела Кормье. У американца хорватского происхождения 20 побед и три поражения в MMA.

источник: Karate.ru
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