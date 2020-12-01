Штырков - о конфликте между Харитоновым и Яндиевым: Обращаться в полицию - это западло

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о конфликте между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

«Я скажу так: ни в коем случае не идти и не писать заявление. Сергей Харитонов вырос в таком обществе и должен был быть воспитан в такое время, когда это было делать, извините за жаргонизм, западло. Когда ты живешь в бойцовском обществе, получить по лицу — это нормально. Какие у них там были противоречия — в это не вдаюсь.

Да, в обществе мы должны такого не допускать, бойцы не должны драться на улицах с голыми кулаками, это плохой пример, но, если ты мужик, разбирайся по-мужски, вызови в клетку, не знаю…

Я не могу говорить, кто из них прав, а кто нет, но идти и подавать заявления, а потом извиняться… Тогда уже иди до конца: решил посадить человека — сажай, а вот это подал — не подал… Получается, что ты и как гражданин не пошел до конца», — цитирует Штыркова «Матч ТВ».

Напомним, инцидент произошел 13 ноября в Москве во время турнира по смешанным единоборствам. Яндиев сначала избил Руслана Абдо, а потом и Харитонова. Причиной конфликта стали финансовые разногласия. В результате драки Сергей был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица, переломом носа со смещением и другими травмами. Потерпевший написал заявление в полицию.