«Корейский Зомби» готов подраться с Магомедшариповым на одном из турниров UFC

Корейский боец UFC Чон Чхан Сон по прозвищу «Корейский Зомби» бросил вызов россиянину Забиту Магомедшарипову.

«Я хочу, чтобы моим следующим соперником стал Забит Магомедшарипов, – цитирует Чон Чхан Сона MMAJunkie. – Это бой, который приблизит меня к титульному. Более того, я хочу еще раз попытаться проявить себя против одного из самых горячих бойцов в дивизионе и доказать, что я все еще способен соревноваться на высшем уровне. Конечно, я пойму его, если он не захочет драться со мной.

Это бой, который поднимет фанатов на ноги. Забит и я – настоящие мастера, и очень конкурентоспособны, поэтому я думаю, что он хотел бы выйти в октагон со мной. Победа для нас обоих будет много значить в плане развития карьеры, и это будет потрясающий бой. Мяч находится на стороне поля Забита. Я хочу, чтобы этот бой состоялся в 2021 году».

Как и «Корейский Зомби», Магомедшарипов выступает в полулегкой весовой категории. В его активе 18 побед и одно поражение.