Бой Чимаев – Эдвардс отменен из-за коронавируса у британца

MMA Fighting сообщил об отмене боя Хамзата Чимаева против Леона Эдвардса.

Причина в том, что британский боец заразился коронавирусом.

Чимаев и Эдвардс должны были сразиться в октагоне 19 декабря на турнире UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе.

Поединок против британца должен был стать для Чимаева четвертым в нынешнем году. Ранее СМИ сообщали, что шведский боец чеченского происхождения тоже сдал положительный тест на COVID-19, но официального подтверждения эта информация не получила.

У Чимаева девять побед в девяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Эдвардса 18 побед и три поражения.