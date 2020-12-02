Хабиб Нурмагомедов: Порье и Макгрегора я придушил. Что еще мне делать в UFC?

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о возможном возвращении в UFC.

«Последний раз с Уайтом (глава UFC) я виделся после боя с Гэтжи. Тогда толком не смогли поговорить. 23 января я буду на «Бойцовском острове», пообщаемся с ним обо всем.

Что ожидаю от встречи? Я думаю, он предложит деньги. Соперником удивить трудно. Вот как думаете, с кем драться? Порье и Макгрегор? Обоих придушил. Что там делать? Деньги только если. Спортивного интереса нет», - цитирует спортсмена Sport24.ru.

Напомним, что 24 октября Хабиб удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры.

32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в ММА.