Нурмагомедов назвал имя следующего чемпиона UFC в легком весе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что следующим чемпионом UFC в легком весе может стать американец Дастин Порье.

«Я думаю, чемпионом будет Дастин Порье. Он сейчас на подъеме. Да, мне он проиграл, но до того отлично шел и после уже победил человека из топ-5. Думаю, у него чуть лучше шансы, чем у всех остальных», - цитирует Хабиба Sport24.ru.

Напомним, 31-летний Порье провел в смешанных единоборствах 32 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел шесть поражений. 7 сентября 2019 года американец проиграл Хабибу удушающим приемом.