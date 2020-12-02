Российский боец Антигулов устроил драку на свадьбе (видео)

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане, сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что во время праздника на столах не было спиртных напитков. При этом спортсмен распивал алкоголь. После очередного замечания, сделанного одним из гостей, завязалась массовая драка.

Боец UFC Антигулов (в синем) подрался на свадьбе в Дагестане. pic.twitter.com/HTjE5FOL4a — Арсен Версен (@optaluna) December 2, 2020

31-летний Антигулов в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 20 побед и потерпел восемь поражений (2-4 в UFC).