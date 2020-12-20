Брат Исмаилова: Если зритель хочет увидеть бой Магомеда со Шлеменко, значит он состоится

Родной брат, а также тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова Рамазан дал комментарий по поводу возможности проведения поединка с соотечественником Александром Шлеменко.

– Я заметил, что почти все хотят бой со Шлеменко. Хотя мне, например, хотелось бы, чтобы он с Минеевым реванш сделал. Но раз зритель хочет со Шлеменко, значит будет бой со Шлеменко. Думаю, будет яркий и красочный поединок, в котором, надеюсь, мы выиграем. Все предпосылки к этому есть, – сказал Исмаилов во время интервью для YouTube-каналу «Вестник ММА».

Напомним, что 34-летний Магомед одержал 18 побед в смешанных единоборствах при двух поражениях и одной ничьей. 13 декабря он взял верх над Иваном Штырковым, продлив серию без поражений до 12 боев.

Что касается Шлеменко, то 36-летний россиянин имеет в своем активе 59 побед при 13 поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.