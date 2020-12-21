Томпсон заявил о желании провести реванш с Хорхе Масвидалем

Американский боец UFC Стивен Томпсон признался, что хочет провести еще один поединок против соотечественника Хорхе Масвидаля.

«Перед чемпионским боем против Усмана он сказал, что хотел бы снова встретиться со мной. Масвидаль – один из самых популярных бойцов UFC. Он вдохновляет меня. Думаю, наш первый поединок стал настоящим шоу. Почему бы не устроить еще один?» – приводит слова американца The Mix.

За всю карьеру в ММА 36-летний Масвидаль выиграл 35 боев и проиграл 14 раз. У 37-летнего Томпсона – 16 побед и четыре поражения.