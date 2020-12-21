Чемпионка UFC Нуньес сразится с Меган Андерсон 6 марта

Чемпионка UFC в полулегком весе Аманда Нуньес вернется в октагон 6 марта 2021 года.

В этот день представительница Бразилии сразится с Меган Андерсон из Австралии. Отметим, что их бой должен был пройти 12 декабря, однако, Нуньес получила травму и снялась с поединка.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 32-летняя чемпионка выиграла 20 боев и уступила четыре раза. Она также владеет титулом в легчайшем весе. Что касается Андерсон, то у 30-летней австралийки 11 побед и четыре проигранных боя.