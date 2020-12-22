Уланбеков снялся с турнира UFC 257

Российский боец смешанного стиля в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков не сможет принять участие в турнире UFC 257, сообщает MMA Fighting.

Пока источник не уточняет причины пропуска боя со стороны 29-летнего спортсмена.

Отметим, что в ночь на 24 января у россиянина был запланирован поединок с представителем Бразилии Матеусом Николау. Для Уланбекова этот бой должен был стать вторым в UFC. В октябре 2020 года Тагир единогласным решением судей победил бразильца Бруно Сильву. Всего в ММА россиянин одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

В активе 27-летнего Николау 15 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.